Дорожную «рубашку» на улице Взлетной в Новосибирске починят до конца мая

Поддерживающий ремонт новосибирских дорог находится в активной стадии — работы ведутся круглосуточно. Большинство дефектов дорожного полотна планируется устранить в мае, сообщает пресс-центр городской администрации.

По словам начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергея Эпова, поддерживающий ремонт в этом году запланирован на площади более 300 тысяч кв. метров. В настоящий момент охвачено уже свыше 40 тысяч кв. метров, заключены муниципальные контракты на 140 млн рублей. До конца мая планируется устранить большую часть дефектов.

Ремонт ведется литым, холодным и горячим асфальтом, рециклером и установкой «Бецема». На сегодня больший упор делается на горячий асфальт, им ремонтировать дороги ДЭУ начали еще с середины апреля, сейчас активно подключились подрядные организации.

За прошедшие сутки ДЭУ Новосибирска и подрядные организации восстановили 2 272,7 кв. метра дорожного полотна, из них горячим асфальтом – 1 940 кв. метров на улицах: Моторной, Титова, Зорге (объездной), Марата, Пожарского, Белой, Краузе, Тюленина, 20, Балтийской, 22 – 23, Фрунзе.

Среди объектов ремонта была и улица Взлетная, на которой силами подрядной организации укладывались дорожные карты.

«Ремонт производится комплексно: ул. Взлетная, подъем на Планетарий и ул. Выборная, которая ремонтируется по проекту «Безопасные качественные дороги». Выборная будет сделана, а здесь мы, в зоне своей ответственности, подремонтируем дорогу. Работает организация «Дорстрой». Она отыграла у нас пять контрактов. Они должны отремонтировать порядка 17 тысяч кв. метров. План-задание им уже выдано. По техзаданию работы намечены до 30 июня, но, я думаю, что в мае они уже все закончат», – рассказал заместитель директора МКУ «ДЭУ № 1» Роман Трунченко.

С этим же подрядчиком заключены контракты на ремонт дорог на улицах Грибоедова, Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе и на Кубовой в Центральном округе.

Как отметил Роман Трунченко, ремонт на улице Взлетной и подъеме к Планетарию ведется дорожными картами 25 квадратов, толщиной от пяти до семи сантиметров, то есть это не сплошная замена дорожной «рубашки», а только частично поддерживающий ремонт. Здесь будут восстановлены около полутора тысяч кв. метров дороги. Гарантийный срок – два года.

Работы ведутся круглосуточно. Ночью рабочие в основном фрезеруют и снимают старый асфальт. Днем производится укладка горячего асфальта либо и фрезеровка, и укладка. Задействовано около 10 единиц техники и около 20 человек.

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