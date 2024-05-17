В Новосибирской области возбуждено уголовное дело против двух сотрудников Сибирской оперативной таможни, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, начальника отдела таможни и его подчиненного обвиняют в получении крупной взятки.

Следственным управлением Следственного комитета (СУ СК) России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Сибирской оперативной таможни и бывшего сотрудника службы, они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января по февраль 2024 года обвиняемые, используя свои служебные полномочия, подготовили фиктивные акты об уничтожении безакцизной табачной продукции, которую сохранили и в последующем передали взяткодателю, получив от него более 1 млн рублей. В настоящее время обвиняемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае признания виновными, фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.

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