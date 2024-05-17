19 мая в Новосибирске на время подготовки и проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

С 6 часов до 19 часов будет временно прекращено движение транспорта на следующих участках автомобильных дорог:

от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от ул. Стартовой до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами и въездами от пляжа «Наутилус» вдоль территории многофункциональной ледовой арены на участке от пляжа «Наутилус» до перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены со всеми прилегающими выездами; от перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены до автомобильной дороги Октябрьского моста со всеми прилегающими выездами; от ул. Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены со всеми прилегающими выездами.

Объезжать закрытые участки можно будет по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках: от ул. Немировича-Данченко до автомобильной дороги Октябрьского моста; от площади Лыщинского до ул. Стартовой; по ул. Стартовой от перекрестка ул. Стартовой с автомобильной дорогой от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Евгений Попантонопуло назначен заместителем мэра Новосибирска.