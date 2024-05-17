В Новосибирском метрополитене появился новый тематический вагон

Ольга Степанова
 
Ранее мы сообщали, что реконструкция новосибирского театра «Старый дом» отложена как минимум на год.
Фото пресс-центра мэрии Новосибирска

В Новосибирском метрополитене появился новый тематический вагон в честь 90-летия драмтеатра «Старый дом». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

«Содержательное оформление вагона повествует о жизни театра. Пассажирам предлагается перейти по QR-коду, размещенному на стене вагона, и послушать треки из самых известных спектаклей театра, услышать актеров, которые расскажут о его истории, а пройдя интересный тест, можно получить и персональные рекомендации», — говорится в сообщении.

Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом» – один из старейших театров Новосибирска. Он имеет богатую историю, начавшуюся в 30-е годы прошлого столетия. Тогда это был уникальный передвижной театр, сегодня он хорошо знаком как российским, так и зарубежным зрителям.

Ранее мы писали о том, что реконструкция театра «Старый дом» отложена как минимум на год.

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