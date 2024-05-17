МКУ «Центральное» выплатит компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей 79-летней пенсионерке, которая получила травмы при падении на неочищенном от снега и наледи тротуаре по улице Щетинкина в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что женщина, проходя по тротуару, поскользнулась на наледи и упала, получив перелом руки. Травмирование произошло по причине ненадлежащего содержания улично-дорожной сети МКУ города Новосибирска «Центральное», — говорится в сообщении.

В результате инцидента прокурор района обратился в суд с иском в интересах пострадавшей и потребовал взыскать с учреждения денежные средства в счет компенсации морального вреда. Суд иск прокурора удовлетворил, и обязал в пользу женщины 250 тысяч рублей.

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