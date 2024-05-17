Большинство новосибирских работодателей не готовы принять на работу сотрудника с судимостью

Павел Ганьшин
 
Большинство новосибирских работодателей не готовы принять на работу сотрудника с судимостью
Изображение от freepik

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди представителей новосибирских предприятий с целью выяснить их отношение к найму сотрудников, имеющих непогашенную судимость. Ожидаемо, большинство работодателей заявили, что не рассматривают такую возможность.

Законодательство ограничивает виды деятельности, доступные людям с непогашенной судимостью. Хотя большинство работодателей не готовы сотрудничать с ними, лояльность к бывшим заключенным в целом на рынке труда выросла.

В Новосибирске такие работники сегодня есть в 5% компаний. Работодателей, готовых принять на работу кандидата с непогашенной судимостью набралось 13% от общего числа опрошенных. Готовность трудоустроить ранее судимых, в основном, демонстрируют добывающие, промышленные и строительные предприятия, — эти работодатели зачастую принимают бывших заключенных на позиции рабочих и разнорабочих.

Ранее мы сообщали, что, согласно исследованию, менее половины новосибирцев работают по специальности, полученной в вузе.

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