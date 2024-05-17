Экс-глава города Игарка в Красноярском крае получил срок в колонии строгого режима за мошенничество с поставками топлива в город. Преступление было совершено во время его работы руководителем местной теплоснабжающей организации.

Как сообщает Управление Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу (СФО), суд установил, что фактический собственник коммерческой организации и ее директор организовали поставку в г. Игарка энергетического угля, но качество части топлива было ниже, чем предусматривалось договором. При этом руководители созданного муниципальным образованием учреждения (ООО «Энергопром») организовали приемку и оплату поставленного угля, чем причинили ущерб на общую сумму более 13 млн рублей. За совершение указанных действий один из руководителей муниципальной организации получил в общей сумме 6 млн рублей. Указанные действия были пресечены в 2018 году.

В те годы «Энергопромом» руководил Евгений Никитин, впоследствии занявший пост мэра Игарки. С учетом позиции гособвинителя суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать руководящие должности в сфере ЖКХ сроком на 3 года. Полученные в качестве коммерческого подкупа 6 миллионов рублей были конфискованы, другие фигуранты дела получили от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Прокуратура сообщает, что экс-глава Игарки не явился на оглашение приговора, его объявили в розыск.

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