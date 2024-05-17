В Новосибирской области в I квартале 2024 года снизился объём платных услуг, оказанных населению

Новосибирскстат выпустил отчёт «О рынке платных услуг населению в январе–марте 2024 года». Согласно опубликованным предварительным данным, совокупная сумма платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в первом квартале 2024 года в структуре платных услуг, оказанных населению региона, наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги (19,4%). В среднем каждый житель Новосибирской области за январь–март текущего года израсходовал на оплату коммунальных услуг 4976 рублей.

Всего на услуги в первом квартале жители региона израсходовали по 25704 рубля, из них: 13% — на медицинские (по 3343 рубля), 12,7% — транспортные (по 3257 рублей), 11,5% — бытовые (по 2951 рублю), 11,3% — телекоммуникационные (интернет, связь, ТВ и прочее — по 2906 рублей), 8,7% — жилищные (по 2245 рублей), 5,95% — образовательные (по 1515 рублей) и 2,9% — на туристские услуги (по 748 рублей на каждого жителя области).

Всего в январе–марте 2024 года, по предварительным данным, населению Новосибирской области оказано платных услуг на сумму 71,8 млрд рублей, что на 2,2% меньше, чем в январе–марте 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что Новосибирская область заняла пятое место в РФ по объемам выпечки хлеба.