Как ранее прогнозировал «Континент Сибирь», Евгений Попантонопуло перешел из структур правительства Новосибирской области на работу в мэрию Новосибирска. В пятницу, 17 мая, городские власти официально заявили о его назначении.

Руководивший «Центром цифровой трансформации Новосибирской области» Евгений Попантонопуло с сегодняшнего дня назначен заместителем мэра Новосибирска, сообщает пресс-центр городской администрации. На новом месте работы он будет курировать работу департамента информационной политики и департамента связи и информатизации новосибирской мэрии.

«Принимая решение о назначении Евгения Владимировича моим заместителем, я учитывал его профессиональный опыт, нацеленность на результат и желание сделать Новосибирск более комфортным и удобным городом. Современные цифровые сервисы заметно упрощают для горожан решение многих повседневных проблем. Например, в электронном виде принимаются тысячи сообщений о проблемах – неработающий светофор, открытый люк, не вовремя убранный мусор. Уверен, что Евгению Владимировичу хватит энергии для этой сложной, но интересной работы», – цитирует пресс-центр главу Новосибирска Максима Кудрявцева.

Евгений Попантонопуло родился в 1983 году в Новосибирске. В 2005 году окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». В 2014 году получил второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Работал в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. С 2021 года руководил ГКУ НСО «Центр цифровой трансформации Новосибирской области».

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