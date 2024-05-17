На этой неделе проходят мероприятия, посвященные 300-летию РАН и очередной годовщине основания ее Сибирского отделения (18 мая 1957 года). «Континент Сибирь» поговорил с рядом новосибирских академиков о том, какую роль Академия наук должна играть в современной России, и какие важнейшие задачи должна решать.

Михаил Эпов,

глава Объединенного ученого совета СО РАН наук о Земле, научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, академик РАН:

– С тех пор, как 300 лет назад император Пётр I учредил Российскую академию наук, она миновала много бурь и благоприятных моментов. И сейчас мы находимся на историческом рубеже, когда роль науки, на мой взгляд, должна очень сильно поменяться. Наука всё более и более становится источником новых технологий. В частности, в последние годы – это искусственный интеллект и беспилотные аппараты, что находит отражение и в области наук о Земле. Чтобы получить достоверную информацию о недрах, нам необходимо производить всё больше и больше измерений. Эти объемы настолько велики, что их уже называют большими данными.

Для их обработки в области наук о Земле сейчас развиваются процедуры машинного обучения и нейросетевой аппроксимации — то, что в широком обиходе именуется искусственным интеллектом. Нужно понимать, что в этой связке роль человека еще больше возрастает. И требования к компетенциям научных сотрудников, к их творческому потенциалу становятся всё выше.

Те молодые люди, которые сегодня идут в науку, должны будут соответствовать самым высоким требованиям. Я думаю, что такие молодые люди в России есть, и уверен – их достаточно много. Поэтому я спокоен за дальнейшее развитие российской науки.

Вместе с этим, надо понимать, что у Академии наук и ее Сибирского отделения есть очень большие компетенции и возможности, имеющие отношение к вызовам, поставленным перед страной в ходе СВО. Но, к сожалению, система управления наукой построена так, что она не способствует раскрытию этого потенциала. Реорганизация этой системы принесла бы много пользы как науке, так и стране в целом.

Что касается задач, стоящих перед наукой сегодня, в области геологии мы столкнулись сегодня с тем, что разведанные запасы многих стратегически важных полезных ископаемых оказались вне территории нашей страны. Например, марганца, который добывается на территории Украины и отчасти Грузии. И сейчас нам надо вести поиск и освоение таких месторождений у себя.

Алексей Кочетов,

директор Института цитологии и генетики СО РАН, академик РАН:

– Главное сейчас — постараться соблюсти баланс между поддержкой фундаментальной науки и проектов прикладного характера, направленных на обеспечение технологического суверенитета. Потому что на практике бывают перекосы. Были периоды, когда поддерживались в основном исследования фундаментальные, сейчас, напротив, очень большое внимание уделяется как раз вопросам технологического суверенитета.

Это, бесспорно, крайне важно для государства, особенно в текущей ситуации. Но надо помнить, что именно фундаментальная наука выступает, во-первых, базой для создания новых технологий, а во-вторых, формирует пул исследователей с необходимыми компетенциями, которые и будут потом применять эту базу для разработки на ее основе прикладных решений и продуктов.

Обеспечить оптимальный баланс этих направлений – пожалуй, главная задача для Академии наук. На данный момент инструментов для этого у РАН не так много, это, прежде всего, её экспертная функция и возможность участия в формировании программы фундаментальных научных исследований в рамках государственного задания для научных институтов. Эти инструменты надо использовать с максимальной эффективностью, равно как и каналы взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в рамках реализации различных крупных проектов, к которым периодически привлекают РАН.

Схожая картина складывается и если говорить о генетике и задачах, которые стоят перед нами в этом направлении – в целом, их можно условно разделить на две группы. Первая связана с локализацией технологий и обеспечением нашего технологического суверенитета, устойчивого развития сельского хозяйства, медицины, фармакологии. Но, как я и сказал, этого невозможно достичь без широкой программы фундаментальных исследований.

При этом, поскольку генетические технологии важны для здравоохранения, продовольственной безопасности и социальной стабильности, сложно сказать, какое из направлений исследований самое приоритетное. Они все, по большому счету, равно важны. Даже в тех случаях, когда это не совсем очевидно для неспециалиста. Например, создание новых средств защиты растений на основе РНК. Традиционно для сохранения урожая от вредителей в сельском хозяйстве используют химические препараты. Но они имеют свойство накапливаться в растениях и окружающей среде, и могут быть вредными как для природных экосистем, так и для людей, потребляющих выращенные продукты в пищу. Применение селективных препаратов на основе дцРНК (двухцепочечной РНК – «КС») может быть более технологичным и экологичным, надо в этом направлении работать. И таких важных направлений исследований в современной генетике очень много. Новые сорта растений, породы животных, технологии точной диагностики и персонализированной медицины – всё это должно быть у нас.

Ольга Лаврик,

заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, академик РАН:

– В моем понимании, ученые должны прежде всего должны изучать законы природы, совершать открытия, а Академия наук как организация ученых – поддерживать, прежде всего, развитие фундаментальных научных исследований. Это особенно важно в текущей ситуации, потому что в большинстве развитых стран мира продолжают активно развивать фундаментальную науку, а у нас в последние годы финансирование таких типа исследований, только сокращается.

Но ни одно направление прикладной науки не может развиваться достойно без соответствующей фундаментальной базы. К сожалению, мне кажется сегодня это не очень понимают чиновники, руководящие наукой в нашей стране. Информация о доли ВВП на развитие фундаментальных исследований в разных странах представлена в одном из последних документов РАН. И что можно видеть? Россия в самом конце этого перечня, правда, все еще обгоняем Аргентину и Румынию, но отстаем от большинства развитых стран. И это недофинансирование с каждым годом начнет сказываться все сильнее, в том числе и на наших возможностях решать прикладные научно-технические задачи.

Исправление этого перекоса, на мой взгляд, является сегодня главной задачей Академии как организации, и ее членов как ведущих ученых страны. Иначе мы потеряем молодые кадры, способные решать фундаментальные задачи. Академия наук для этого должна продолжать борьбу за свою определяющую роль в развитии фундаментальных исследований в научных институтах. Это должно быть целью и приоритетом для членов Академии, а не административная работа.

Серьезных задач перед биологией сегодня стоит много. В нашем направлении – молекулярной биологии – это понимание ключевых механизмов обеспечения стабильности генома, механизмов старения. Поскольку возникновение онкологических и нейродегенеративных заболеваний определяется этими процессами. Не зная досконально, как они работают, мы не сможем создать действенных средств лечения этих болезней, а это одна из главных задач современной медицины.

Сергей Гончаров,

заведующий Лабораторией теории вычислимости и прикладной логики Института математики СО РАН, академик РАН:

– На протяжении всей своей истории Академия наук была не просто каким-то экспертным советом, а еще и структурой, которая разрабатывала планы и определяла приоритеты в развитии фундаментальной науки. Здесь я хочу сделать небольшое отступление.

Весь комплекс научных исследований в наше время можно условно разделить на три класса. Фундаментальная наука, занимающаяся исследованием того, как устроен мир, открывает новые горизонты. Есть университетская наука, поскольку давно известно, что профессорскому составу вузов, чтобы сохранять свою квалификацию, также необходимо проводить экспериментальные, поисковые исследования, к которым они привлекают и своих учеников. Еще есть инженерная наука, когда в исследовательских центрах, как государственных, так и принадлежащих корпорациям, на основе результатов фундаментальной и университетской науки, решаются какие-то совершенно конкретные, прикладные задачи в интересах разных отраслей экономики. Координацию всех этих трех типов исследований между собой должна осуществлять некая государственная комиссия или другая структура. А вот координация собственно фундаментальной науки, выбор приоритетных направлений в ее рамках – это уже прерогатива Академии наук. Это задача для ученых, а не чиновников. Сегодня возможности Академии в этом плане, скажем так, несколько ограничены и оптимальным было бы вернуть их в полном объеме.

Если говорить не про всю науку, а про математику, то приоритетные направления в ней связаны со вступлением человечества в «цифровую эпоху». Первое связано с цифровыми моделями разных объектов и структур, которые внедряются все шире. И чем сложнее объект, тем большим объемом данных должен оперировать его «цифровой двойник», больше параметров учитывать. Это то, что принято называть big data или большие данные, и нужно создать инструментарий для работы с ними.

Второе направление связано с технологиями искусственного интеллекта. Все мы видим бум, который переживает это направление, появляются программы, которым доверяют выполнение функций и задач, ранее выполняемых человеком. К сожалению, в этих технологиях очень большая проблема заключается в использовании методов, которые не гарантируют надежности полученного результата, а также своевременности принятия решений искусственным интеллектом. А значит, требуется создать доверительный, объяснительный искусственный интеллект, который был бы защищен от этих изъянов.

Для обеспечения всего этого необходимо создавать соответствующий математический аппарат, поскольку прежняя математика, на которой строились вычислительные технологии в прошлом веке, с этими задачами не справляется. Это и есть, наверное, главная задача для математиков в ближайшем будущем.