Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин задержан в Москве сотрудниками силовых органов, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Причина произошедшего пока неизвестна.

По данным агентства, задержание Ивана Кибардина последовало за обысками в краевом правительстве, которые прошли там днем ранее. Точная причина их проведения, равно как и повод для задержания зампреда пока не называются.

Иван Кибардин стал зампредом правительства Алтайского края в 2018 году. На этой должности он курирует направления туризма, градостроительной деятельности и строительного надзора на территории региона. До прихода на нынешнюю должность Кибардин также работал руководителем аппарата правительства Красноярского края.

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