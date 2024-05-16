Новосибирский суд избрал меру пресечения главе компании-концессионера постройки шести городских школ, задержанному накануне. Обвиняемый в неоднократном срыве сроков строительства Отто Сопроненко арестован на два месяца.

Заседание по избранию меры пресечения фигуранту дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве концессионных школ прошло сегодня, 16 мая, в Центральном райсуде Новосибирска. Как сообщает прокуратура Новосибирской области, надзорное ведомство поддержало ходатайство следователя о заключении фигуранта под стражу.

Напомним, главу компании, которая в рамках государственно-частного партнерства обязалась построить в Новосибирске шесть общеобразовательных школ, задержали накануне, 15 мая, после совещания в прокуратуре региона с участием властей Новосибирской области.

Школы, концессионное соглашение о строительстве которых ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» заключило с Новосибирской областью в 2021 году, должны были ввести в строй не позднее середины февраля 2023 года, однако позднее срок был передвинут на конец декабря того же года, при этом на данный момент строительство все еще не завершено, а готовность объектов составляет от 13 до 22%. При этом изначально в рамках концессии планировалось построить шесть новых школ на 5775 мест на улицах Виктора Шевелёва, Николая Сотникова, Татьяны Снежиной, Большой, Спортивной и Пролетарской до конца 2022 года. Общий объем инвестиций оценивался в 8,308 млрд рублей. Областной бюджет должен был вложить 107 млн рублей, федеральный — 2,5 млрд. И чуть менее 5,72 млрд — частные инвестиции. Однако впоследствии сроки ввода школ в эксплуатацию стали отодвигаться.

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