Барабинский райсуд Новосибирской области постановил приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Фигуранта признали виновным в халатности, которая привела к убийству одного из заключенных.

По информации судебной пресс-службы, бывший дежурный помощник начальника учреждения дежурной части отдела безопасности ФКУ ИК-13 Владимир Ябс не выполнил надлежащим образом свои должностные обязанности по контролю хранения, учета, выдачи и использования осужденными колюще-режущего и другого инструмента.

В результате этого один из заключенных ИК-13 в марте 2023 года получил доступ к ящику для хранения колюще-режущего инструмента, который хранился в столовой учреждения, взял оттуда нож, а после, в ходе конфликта с другим заключенным, нанес ему несколько ножевых ранений, от которых последний скончался.

Суд признал экс-сотрудника колонии виновным в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Фигуранту назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и запрета в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

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