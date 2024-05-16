Бывшему сотруднику новосибирской колонии дали условный срок за смерть заключенного

Павел Ганьшин
 
Бывшему сотруднику новосибирской колонии дали условный срок за смерть заключенного
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Барабинский райсуд Новосибирской области постановил приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Фигуранта признали виновным в халатности, которая привела к убийству одного из заключенных.

По информации судебной пресс-службы, бывший дежурный помощник начальника учреждения дежурной части отдела безопасности ФКУ ИК-13 Владимир Ябс не выполнил надлежащим образом свои должностные обязанности по контролю хранения, учета, выдачи и использования осужденными колюще-режущего и другого инструмента.

В результате этого один из заключенных ИК-13 в марте 2023 года получил доступ к ящику для хранения колюще-режущего инструмента, который хранился в столовой учреждения, взял оттуда нож, а после, в ходе конфликта с другим заключенным, нанес ему несколько ножевых ранений, от которых последний скончался.

Суд признал экс-сотрудника колонии виновным в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Фигуранту назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и запрета в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

Ранее мы сообщали, что экс-глава кузбасского ГИБДД получил 11,6 года строгого режима за взятки.

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