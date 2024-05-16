Заместитель главы минпромторга Максим Останин на следующей неделе уже не будет сотрудником правительства Новосибирской области. Последний день в нынешней должности дорабатывает и руководитель принадлежащего региональной власти «Центра цифровой трансформации» Евгений Попантонопуло.

«Континент Сибирь» 8 мая писал , что Евгений Попантонопуло и Максим Останин займут в команде нового мэра Новосибирска посты вице-мэров. Не исключено, что в пятницу, 17 мая, городские власти официально объявят о назначениях и о структурных изменениях в администрации.

Источник в региональном правительстве подтвердил «Континенту Сибирь», что «на этой неделе увольняются» заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин и руководитель «Центра цифровой трансформации Новосибирской области» Евгений Попантонопуло. Учредителем ГКУ НСО «ЦЦТ НСО», откуда уходит Попантонопуло, являются правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений и Минцифра региона.

Вероятно, под кураторство Останина отойдет часть направлений, которые в свое время контролировал уволившийся в мае экс-заместитель главы Новосибирска Геннадий Захаров (например, департамент инвестиций и потребрынка, департамент организационно-контрольной работы, департамент по чрезвычайным ситуациям).

Максиму Останину 35 лет. 2008–2010 гг. — молодежный мэр Новосибирска. 2011–2012 гг. — начальник отдела развития и инноваций в управлении по делам молодежи Новосибирской области. 2012—2013 гг. — работал в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь). 2013–2014 гг. — глава ГБУ «Агентство поддержки молодежных инициатив». 2014—2015 гг. — заместитель председателя комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска. 2015–2018 гг. — председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска, в 2017-м преобразованного в управление инвестиционной политики и предпринимательства мэрии. С 2018 года — заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Евгений Попантонопуло, вероятно, будет курировать направления, которые был подконтрольны экс-вице-мэру «по политике» и « цифре » Артему Скатову .

Более определенно о сфере ответственности будущих ключевых чиновников мэрии можно будет говорить по факту структурных перемен в городской администрации.

Евгению Попантонопуло 41 год. 2002-2005 гг. — генеральный директор компании «Инспирэйшн», 2005-2007 гг. — эксперт комитета компьютерных технологий администрации Новосибирской области, 2007-2008 гг. — начальник информационно-аналитического отдела компании «КомСиб», 2008-2010 гг. — Заместитель директора новосибирского филиала ЗАО «Атлас-Сибирь» (Специализированное предприятие по выполнению работ в области информационной безопасности), 2010-2013 гг. — заместитель начальника филиала ФГУП «Связь-безопасность» по Сибирскому федеральному округу в Ведомственной охране Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Январь 2014-апрель 2014 г. — начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска, 2014-2015 гг. — заместитель директора ООО «НовосибирскТелефильм», 2015-2019 — заместитель директора новосибирского филиал ФГУП «НТЦ «Атлас» (Специализированное предприятие по выполнению работ в области информационной безопасности), 2019-2020 гг. — исполнительный директор ООО «Мультипасс Сибирь» (Сервис безналичной оплаты проезда на общественном транспорте), С 2020 года — директор АО «Региональный навигационно-информационный центр Новосибирской области» (навигационно-информационное обеспечения деятельности автотранспорта на территории Новосибирской области), С 2020 года — руководитель государственного казенного учреждения «Центр цифровой трансформации Новосибирской области».