Заместитель главы минпромторга Максим Останин на следующей неделе уже не будет сотрудником правительства Новосибирской области. Последний день в нынешней должности дорабатывает и руководитель принадлежащего региональной власти «Центра цифровой трансформации» Евгений Попантонопуло.
«Континент Сибирь» 8 мая писал, что Евгений Попантонопуло и Максим Останин займут в команде нового мэра Новосибирска посты вице-мэров. Не исключено, что в пятницу, 17 мая, городские власти официально объявят о назначениях и о структурных изменениях в администрации.
Источник в региональном правительстве подтвердил «Континенту Сибирь», что «на этой неделе увольняются» заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин и руководитель «Центра цифровой трансформации Новосибирской области» Евгений Попантонопуло. Учредителем ГКУ НСО «ЦЦТ НСО», откуда уходит Попантонопуло, являются правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений и Минцифра региона.
Вероятно, под кураторство Останина отойдет часть направлений, которые в свое время контролировал уволившийся в мае экс-заместитель главы Новосибирска Геннадий Захаров (например, департамент инвестиций и потребрынка, департамент организационно-контрольной работы, департамент по чрезвычайным ситуациям).
Максиму Останину 35 лет.
2008–2010 гг. — молодежный мэр Новосибирска. 2011–2012 гг. — начальник отдела развития и инноваций в управлении по делам молодежи Новосибирской области.
2012—2013 гг. — работал в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь).
2013–2014 гг. — глава ГБУ «Агентство поддержки молодежных инициатив».
2014—2015 гг. — заместитель председателя комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска.
2015–2018 гг. — председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска, в 2017-м преобразованного в управление инвестиционной политики и предпринимательства мэрии.
С 2018 года — заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
Евгений Попантонопуло, вероятно, будет курировать направления, которые был подконтрольны экс-вице-мэру «по политике» и «цифре» Артему Скатову.
Более определенно о сфере ответственности будущих ключевых чиновников мэрии можно будет говорить по факту структурных перемен в городской администрации.
Евгению Попантонопуло 41 год.
2002-2005 гг. — генеральный директор компании «Инспирэйшн»,
2005-2007 гг. — эксперт комитета компьютерных технологий администрации Новосибирской области,
2007-2008 гг. — начальник информационно-аналитического отдела компании «КомСиб»,
2008-2010 гг. — Заместитель директора новосибирского филиала ЗАО «Атлас-Сибирь» (Специализированное предприятие по выполнению работ в области информационной безопасности),
2010-2013 гг. — заместитель начальника филиала ФГУП «Связь-безопасность» по Сибирскому федеральному округу в Ведомственной охране Министерства связи и массовых коммуникаций РФ,
Январь 2014-апрель 2014 г. — начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска,
2014-2015 гг. — заместитель директора ООО «НовосибирскТелефильм»,
2015-2019 — заместитель директора новосибирского филиал ФГУП «НТЦ «Атлас» (Специализированное предприятие по выполнению работ в области информационной безопасности),
2019-2020 гг. — исполнительный директор ООО «Мультипасс Сибирь» (Сервис безналичной оплаты проезда на общественном транспорте),
С 2020 года — директор АО «Региональный навигационно-информационный центр Новосибирской области» (навигационно-информационное обеспечения деятельности автотранспорта на территории Новосибирской области),
С 2020 года — руководитель государственного казенного учреждения «Центр цифровой трансформации Новосибирской области».