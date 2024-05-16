Максим Останин и Евгений Попантонопуло увольняются из структур правительства Новосибирской области

Елена Аникина
 
Максим Останин
Фото Михаила Перикова из архива «Континента Сибирь». Максим Останин

Заместитель главы минпромторга Максим Останин на следующей неделе уже не будет сотрудником правительства Новосибирской области. Последний день в нынешней должности дорабатывает и руководитель принадлежащего региональной власти «Центра цифровой трансформации» Евгений Попантонопуло.

«Континент Сибирь» 8 мая писал, что Евгений Попантонопуло и Максим Останин займут в команде нового мэра Новосибирска посты вице-мэров. Не исключено, что в пятницу, 17 мая, городские власти официально объявят о назначениях и о структурных изменениях в администрации.

Источник в региональном правительстве подтвердил «Континенту Сибирь», что «на этой неделе увольняются» заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин и руководитель «Центра цифровой трансформации Новосибирской области» Евгений Попантонопуло. Учредителем ГКУ НСО «ЦЦТ НСО», откуда уходит Попантонопуло, являются правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений и Минцифра региона.

Вероятно, под кураторство Останина отойдет часть направлений, которые в свое время контролировал уволившийся в мае экс-заместитель главы Новосибирска Геннадий Захаров (например, департамент инвестиций и потребрынка, департамент организационно-контрольной работы, департамент по чрезвычайным ситуациям).

Максиму Останину 35 лет.

2008–2010 гг. — молодежный мэр Новосибирска. 2011–2012 гг. — начальник отдела развития и инноваций в управлении по делам молодежи Новосибирской области.

2012—2013 гг. — работал в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь).

2013–2014 гг. — глава ГБУ «Агентство поддержки молодежных инициатив».

2014—2015 гг. — заместитель председателя комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска.

2015–2018 гг. — председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска, в 2017-м преобразованного в управление инвестиционной политики и предпринимательства мэрии.

С 2018 года — заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Евгений Попантонопуло, вероятно, будет курировать направления, которые был подконтрольны экс-вице-мэру «по политике» и «цифре» Артему Скатову.

Евгений Попантонопуло
Евгений Попантонопуло. Фото с лично страницы Евгения Попантонопуло в vk.com

Более определенно о сфере ответственности будущих ключевых чиновников мэрии можно будет говорить по факту структурных перемен в городской администрации.

Евгению Попантонопуло 41 год.

2002-2005 гг. —  генеральный директор компании «Инспирэйшн»,

2005-2007 гг. —  эксперт комитета компьютерных технологий администрации Новосибирской области,

2007-2008 гг. —  начальник информационно-аналитического отдела компании «КомСиб»,

2008-2010 гг. —  Заместитель директора новосибирского филиала ЗАО «Атлас-Сибирь» (Специализированное предприятие по выполнению работ в области информационной безопасности),

2010-2013 гг. —  заместитель начальника филиала ФГУП «Связь-безопасность» по Сибирскому федеральному округу  в Ведомственной охране Министерства связи и массовых коммуникаций РФ,

Январь 2014-апрель 2014 г. — начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска,

2014-2015 гг. — заместитель директора ООО «НовосибирскТелефильм»,

2015-2019 — заместитель директора новосибирского филиал ФГУП «НТЦ «Атлас» (Специализированное предприятие по выполнению работ в области информационной безопасности),

2019-2020 гг. — исполнительный директор ООО «Мультипасс Сибирь» (Сервис безналичной оплаты проезда на общественном транспорте),

С 2020 года — директор АО «Региональный навигационно-информационный центр Новосибирской области» (навигационно-информационное обеспечения деятельности автотранспорта на территории Новосибирской области),

С 2020 года — руководитель государственного казенного учреждения «Центр цифровой трансформации Новосибирской области».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  