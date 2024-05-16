В течение полутора месяцев все точки KFC в Сибири перейдут под бренд Rostic’s. Напомним, что о планах сети ресторанов быстрого обслуживания KFC, специализирующейся на блюдах из курицы, полностью перейти под бренд Rostic’s, стало известно весной 2023 года.

Ребрендингом ресторанов KFC и развитием сети Rostic’s в Новосибирске, Новосибирской области, Томске, Новокузнецке, Омске, Красноярске и в ряде других городов Сибири занимается «Интернэшнл Ресторант Брэндс» (ИРБ) — один из крупнейших франчайзинговых партнеров сети, в том числе в Сибири. Под брендом Rostic’s у этой компании уже функционирует более 285 из 400 ресторанов по всей России, в том числе 21 в Новосибирске и Новосибирской области. До конца июня 2024 года планируется завершить переход под бренд Rostic’s оставшихся 15 ресторанов KFC в Новосибирске и области, а также всех принадлежащих ИРБ ресторанов в РФ. Об этом рассказал генеральный директор ИРБ Артур Хафизулин на пресс-конференции, состоявшейся 16 мая в Новосибирске.

«Сибирь для нас — один из приоритетных регионов развития сети, где позиции бренда очень сильны. В Новосибирске у нас 33 ресторана. Также есть ресторан в Искитиме, два в Бердске. До конца года мы планируем открыть по одному новому ресторану в Новосибирске и Кольцово, в Томске и Северске. Также будем открывать рестораны в Омске, Красноярске», — сказал генеральный директор ИРБ.

«В прошлом году мы активно вошли в процесс ребрендинга, и сегодня под брендом Rostic’s в России работает уже более 850 ресторанов. В течение квартала 90% ресторанов сети, в которой более 1170 ресторанов, перейдет под бренд Rostic’s», — рассказала генеральный директор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская. В 2024 году Rostic’s планирует открыть порядка 100 ресторанов по всей России, в течение следующих пяти лет — около 750 новых точек.