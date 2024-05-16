Власти Новосибирска сообщают о новых ограничениях движения, с которыми столкнутся горожане. По данным пресс-центра мэрии, сужение и перекрытие проезжих частей коснутся улиц в Октябрьском районе и Центральном округе города.

По данным городской администрации, с 16 по 21 мая закрывается проезжая часть улицы Восход в районе здания № 92 на ул. Чехова и частного дома № 91 на ул. Толстого. Помимо этого, с 16 по 30 мая на 2,5 метра сужается проезжая часть улицы Каменская в районе жилого дома № 16. Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

Также с 16 по 24 мая закрывается проезжая часть улицы Урицкого в районе жилого дома № 17 на указанной улице и жилого дома № 54 на улице Максима Горького. В данном случае причиной ограничений станет восстановление благоустройства, которое будет проводить МУП «Энергия».

Ранее мы сообщали о том, что в мэрии Новосибирска назвали сроки устранения провала в асфальте на улице Сакко и Ванцетти.