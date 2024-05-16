В настоящее время для России характерна высокая зависимость от импорта марганцевых руд. Однако ситуация может поменяться в случае разработки новых подтвержденных месторождений в Якутии.

Исследования, выполненные под руководством ученых Института геологии и минералогии СО РАН, показали, что на территории рудного массива Томтор в Якутии имеется значительное количество железномарганцевых руд — только в пределах одного участка Северный запасы марганца оцениваются в 17 млн тонн. Об этом рассказал председатель Сибирского отделения РАН академик РАН Валентин Пармон в своем докладе на ежегодном весеннем общем собрании СО РАН, которое прошло 16 мая.

«Традиционно на отчетном собрании мы представляем лучшие результаты работы сибирских научных учреждений за прошедший год. Результатов очень много, они опубликованы в письменной версии, а я в докладе обозначу несколько наиболее ярких примеров. И к их числу, конечно, относится предварительная оценка перспектив марганцевых месторождений Томтора», — подчеркнул Валентин Пармон.

Марганец является стратегически важным сырьем для металлургии (его добавляют в сталь, чтобы повысить ее ковкость, прочность, износоустойчивость), сплавы из марганца, меди и никеля востребованы в электротехнике, этот металл используется и в ряде других отраслей. В то же время в России на сегодня нет ни одного разрабатываемого месторождения марганцевых руд, все сырье является импортным. И в последние годы (учитывая, что значительные объемы поставок шли из Грузии и Украины) стабильное обеспечение российской экономики этим ресурсом стало очень непростой задачей.

Теперь ученые предлагают решать ее за счет внутренних источников. Томторский рудный массив на протяжении ряда лет изучают сотрудники ИГиМ СО РАН, ранее уже доказавшие, что он является крупнейшим в мире сосредоточением разведанных запасов редкоземельных металлов. Ввиду сложных географических условий освоение Томтора год за годом откладывалось. Ученые надеются, что текущая экономическая и политическая ситуация ускорит этот процесс, а результаты оценки запасов марганцевых руд, озвученные в отчете председателя СО РАН, станут еще одним аргументом в пользу этого.

Напомним, что 16 мая в Сибирском отделении РАН состоялось общее собрание, посвященное 300-летию Российской академии наук. В числе почетных гостей в мероприятии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев. Заседание провел председатель СО РАН академик РАН Валентин Пармон. Празднование 300-летия Российской академии наук продолжится завтра, 17 мая, в Государственном концертном зале имени А. М. Каца. Здесь состоится торжественное заседание, на котором вручат государственные награды ведущим ученым СО РАН.