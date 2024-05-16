Кто возглавит департамент культуры мэрии Новосибирска?

Исполняющим обязанности начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска после того, как Анна Терешкова написала заявление на увольнение, назначена ее заместитель Дара Разживина.

Напомним, что о своем решении покинуть мэрию Новосибирска Анна Терешкова рассказала 13 мая, добавив, что в настоящий момент рассматривает несколько предложений насчет будущей работы. Как сообщил редакции глава департамента информационной политики муниципалитета Михаил Столяров, официально Терешкова уйдет с должности 14 июня, до того момента она находится в отпуске.

Также стало известно о том, что сегодня, 16 мая, свой последний день на посту начальника департамента правовой и кадровой работы городской администрации работает Маргарита Маслова, что ранее в материале «Кто войдет в команду нового мэра Новосибирска и кто из нее выйдет?» прогнозировал «Континент Сибирь».