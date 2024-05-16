Кто возглавит департамент культуры мэрии Новосибирска после ухода Анны Терешковой?

Ольга Степанова
 
Кто возглавит департамент культуры мэрии Новосибирска?
Дара Разживина. Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

Исполняющим обязанности начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска после того, как Анна Терешкова написала заявление на увольнение, назначена ее заместитель Дара Разживина.

Напомним, что о своем решении покинуть мэрию Новосибирска Анна Терешкова рассказала 13 мая, добавив, что в настоящий момент рассматривает несколько предложений насчет будущей работы. Как сообщил редакции глава департамента информационной политики муниципалитета Михаил Столяров, официально Терешкова уйдет с должности 14 июня, до того момента она находится в отпуске.

Также стало известно о том, что сегодня, 16 мая, свой последний день на посту начальника департамента правовой и кадровой работы городской администрации работает Маргарита Маслова, что ранее в материале «Кто войдет в команду нового мэра Новосибирска и кто из нее выйдет?» прогнозировал «Континент Сибирь».

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