Кузбасс в полтора раза поднимет размер взносов на капремонт

Павел Ганьшин
 
Кузбасс в полтора раза поднимет размер взносов на капремонт
Изображение от freepik

Размер взносов на капремонт, которые платят жители Кемеровской области, в ближайшее время вырастет в полтора раза, гласит постановление регионального правительства. Согласно документу, повышение будет проходить в три этапа.

Минимальный размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Кузбассе с 1 июля этого года вырастет на 15% и составит 10,68 рубля за квадратный метр. В дальнейшем размер взносов повысится еще дважды — 1 января 2025 и 2026 года, в итоге достигнув величины в 152% от нынешнего.

Некоторое время назад власти региона сообщали о том, что областной фонд капремонт имеет дефицит бюджета в размере около 13 млрд рублей, и единственный путь для разрешения этой проблемы — увеличение размера взносов для жителей региона.

Ранее мы сообщали, что Красноярский край отчитался о перевыполнении плана по капремонту жилых домов.

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