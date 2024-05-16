Открытый пожар на полигоне твердых коммунальных отходов «Левобережный» потушен, но мусор продолжает тлеть на большой площади, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу новосибирского МУП «САХ». По данным агентства, тлеющие бытовые отходы покрывают около тысячи квадратных метров.

Пожар на новосибирском мусорном полигоне «Левобережный», произошедший во вторник, 14 мая, был потушен — однако ликвидация открытого пламени не означает, что ситуация полностью нормализовалась. По информации мусорного регоператора МУП «Спецавтохозяйство», область пожара, накрывшего около двух тысяч квадратных метров полигона, сократилась вдвое, и открытого горения больше нет. Однако находящийся там мусор продолжает тлеть и выделять вредные вещества и дым.

Ранее мы рассказывали, что Роспотребнадзор зафиксировал опасный уровень загрязнения воздуха из-за пожара на «Левобережном», а региональная прокуратура заявила, что возгорание произошло из-за нарушения регоператором санитарных требований.

Это далеко не первый пожар на скандально известном «Левобережном» полигоне. Еще в июле 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту жалоб новосибирцев на нарушения санитарных норм в районе полигона, а также негативное воздействие объекта на окружающую среду. Ранее бывший мэр Анатолий Локоть сообщал, что полигон переполнен, и его планируется законсервировать.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в мэрии Новосибирска назвали сроки устранения провала в асфальте на Сакко и Ванцетти.