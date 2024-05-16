В Новосибирске до конца года станут доступны функции умного голосового ассистента, который сможет ответить практически на любой вопрос прямо во время телефонного разговора, озвучить набранный пользователем текст и предупредить о возможном мошенничестве, сообщает пресс-служба МТС.

Технологии виртуальных помощников и цифровых ассистентов на основе машинного обучения и нейронных сетей активно развиваются: за несколько лет эти сервисы прошли путь до возможности помогать пользователю в решении широкого спектра задач, блокировать спам и даже отвечать на звонки в те моменты, когда абонент сам по какой-либо причине не может этого сделать.

МТС представила новый функционал своего цифрового ассистента: теперь помощник получит возможность не только, например, дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его в виде текста с помощью SMS или сообщения в мессенджер. Как сообщает пресс-служба компании, ассистент сможет не только расшифровать разговор в режиме автосекретаря, но и произвести обратное действие — озвучить написанный абонентом текст. Для этого будет достаточно написать сообщение в момент входящего вызова, и ассистент продиктует его звонящему.

Обновление получит и модуль защиты от нежелательной рекламы или мошенничества — сервис сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с самоназванным «сотрудником службы безопасности». В случае обнаружения угрозы пользователь услышит голосовое предупреждение о возможной опасности.