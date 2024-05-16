Горнолыжный курорт, веревочный парк и компьютерный клуб: за сколько сегодня продают готовый бизнес в Новосибирске?

Специалисты интернет-платформы «Авито» подготовили для «Континента Сибирь» обзор объявлений о продаже готового бизнеса в Новосибирской области. В подборке представлены предложения стоимостью как несколько сотен тысяч, так и свыше ста миллионов рублей.

Авторы обзора отмечают, что, как правило, предприниматели продают свои компании, оставляя следующему владельцу всю необходимую инфраструктуру для функционирования бизнеса: оборудование, сотрудников, базу постоянных клиентов и всю необходимую документацию.

Меньше всего затрат на приобретение готового бизнеса из представленных в подборке потребуют веревочный парк, имеющий три уровня сложности трасс и полный комплект страховочных систем, и арена виртуальной реальности, предназначенная для проведения досуга детей и взрослых и организации корпоративных мероприятий. Стоимость предложений — 550 тысяч и 700 тысяч рублей соответственно.

За мастерскую по ремонту и аренде спортивного инвентаря продавец просит 1,5 млн рублей, отмечая при этом, что прибыль она будет приносить не только в летний, но и в зимний период, так как «спрос на прокат спортивного оборудования пользуется большой популярностью у организаций, которые занимаются трансфером туристов на Алтай и в Шерегеш». Многофункциональный компьютерный клуб, оснащенный 24 игровыми компьютерами и включающий в себя зону отдыха для гостей, общий зал, VIP-зал и два зала с PlayStation, оценивается в 5,5 млн рублей.

На платформе «Авито» есть также варианты для тех, кто готов вложиться в бизнес по-крупному. В частности, на площадке представлен «горнолыжный курорт в Новосибирской области» стоимостью 125 млн рублей. По словам продавца, курорт расположен на участке 26 гектаров, включает в себя две горнолыжные трассы, бугельный подъемник, футбольное поле, гостиничный комплекс на 110 мест, кафе на 25 мест, ресторан на 60 мест, парковку на 100 машино-мест, пункт проката горнолыжного и сноубордического снаряжения, баню, беседки, мангальную зону и другие объекты.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что в центре Новосибирска закрылся популярный ресторан-кондитерская.