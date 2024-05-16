Городские службы обследовали провал дорожного покрытия на улице Сакко и Ванцетти, возникший в ходе строительства ливневой канализации для школы. Участок полностью восстановят до 30 мая, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

«Просадка асфальта произошла при строительстве ООО «СибСтройГаз» сетей водоотведения стоков ливневой канализации от централизованной системы до границ земельного участка, на котором ведется ремонт здания школы с бассейном на ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе города Новосибирска. Таким образом, обязанность восстановить нарушенный участок ложится на подрядную организацию», — говорится в сообщении.

Сегодня вечером, 16 мая, подрядчик засыплет «портал под землю» щебнем. Полностью же восстановить участок обещают к концу месяца.

Стоит также отметить, что накануне Дзержинский райсуд обязал департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска выплатить компенсацию в размере почти 130 тысяч рублей водителю, попавшему в ДТП из-за разрушенной дорожной одежды вокруг колодцев. Об этом в среду сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ежегодно с приходом весны передвижение по городским дорогам и внутриквартальным территориям становится для новосибирских водителей полноценным квестом, не пройдя который, можно потерять как целостность автомобиля, так и собственное здоровье. О том, есть ли у Новосибирска шанс избавиться от репутации «города разбитых дорог», читайте в отдельном материале «Континента Сибирь».