Ущерб, который был нанесен Омской области паводком, будет оценен как только уровень воды достаточно понизится, сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем ТГ-канале. В четверг губернатор принял в районе паводка глав федеральных Минстроя и МЧС.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой МЧС Александром Куренковым и министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным в Усть-Ишимском районе региона. На встрече обсуждалась ситуация с развитием паводка, помощь местным жителям, пострадавшим от стихии и перспективы восстановления ущерба, который талые воды нанесли региону. По словам главы области, к точной оценке ущерба специальная комиссия приступит сразу, «как только сойдет вода».

Напомним, Усть-Ишимский район Омской области наиболее сильно пострадал от паводка этой весной. На территории муниципалитета оказались подтоплены сотни жилых домов и приусадебных участков, а количество эвакуированных в пункты временного размещения местных жителей перевалило за две тысячи человек.

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