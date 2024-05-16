На проходившем в Москве чемпионате России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» спортсменка из Новосибирска стала обладательницей золотой медали среди женщин, сообщает пресс-служба новосибирского минспорта. Для 18-летней сибирячки это первое чемпионство в карьере.

15 мая в Москве прошли полуфинальный раунд главного национального турнира по скалолазанию и финал. В полуфинальном раунде приняли участие 20 сильнейших спортсменов по итогам квалификации, прошедшей накануне. Главной задачей для каждого участника было попасть в топ-6, чтобы отобраться в финал. На кону соревнований — не только медали и звания чемпионов, но и по три лицензии для участия во «Всемирных Играх Дружбы».

По итогам финала сильнейшей среди женщин стала Анастасия Зайкова из Новосибирской области. В полуфинале она была лидером и потому в решающем раунде получила право последней выходить на каждую из трасс. Всего таковых было четыре. Серебряным призером стала участница из Санкт-Петербурга, а бронзовая медаль досталась представительнице Челябинской области.

Ранее мы сообщали, что новосибирская пловчиха побила мировой рекорд на чемпионате России.