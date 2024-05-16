Футболисты «Новосибирска» после двух ничьих на выезде сохраняют второе место в дивизионе «Золото»

15 мая в матче первенства России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона «Золото» ФК «Новосибирск» играл на выезде с ФК «Челябинск». Проигрывая по ходу встречи, сибиряки смогли свести матч вничью и сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице, но отрыв от преследователей сократился до минимума.

Это вторая подряд выездная ничья новосибирских футболистов с одинаковым счетом 1:1. Однако если в матче 11 мая в Муроме «Новосибирск», ведя в счете и контролируя игру, упустил победу на последних минутах, то в отчетной встрече сибиряки пропустили быстрый гол и пытались отыграться большую часть оставшегося времени. Счет на 70-й минуте сравнял нападающий Александр Конев, за несколько минут до этого вышедший на замену.

ФК «Новосибирск» не смог прервать безвыигрышную серию: в последних пяти матчах команда потерпела одно поражение и добилась четырех ничьих. «Хотелось одержать уже долгожданную победу, но, учитывая, как проходил первый тайм, этой ничьей доволен», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер новосибирского клуба Алексей Медведев.

После очередного тура лидирует в дивизионе «Золото» ФК «Уфа», набравший 24 очка. Новосибирская команда с отставанием в 2 балла занимает второе место. Отрыв ФК «Новосибирск» от третьего-четвертого мест составляет 1 очко. Напомним, что по итогам весенней части розыгрыша в Первую лигу напрямую выходят клубы, занявшие два первых места. До конца турнира командам осталось сыграть еще по пять матчей.

Завершающий матч выездной серии ФК «Новосибирск» проведет в воскресенье 19 мая в Липецке против местного клуба «Металлург».