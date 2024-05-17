– В этом году наша страна отмечает важнейшую дату – 300 лет с момента образования Российской академии наук. Сибирское отделение – одна из крупнейших региональных организаций РАН, а новосибирские ученые и их разработки известны на весь мир.

ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ) уже много лет плотно работает с учреждениями сибирской науки, являясь преемником созданной в 1958 году, параллельно со строительством Академгородка производственно-технической службы Академии наук СССР.

И сегодня ресурсоснабжающая организация с гордостью несет свою миссию – продолжает обеспечивать стремительно развивающийся город, его научно-исследовательские институты и производственные площадки теплом, водой и электроэнергией.

От лица всего коллектива ФГУП «УЭВ» поздравляю сотрудников Сибирского отделения РАН, а также всех имеющих непосредственное отношение к науке сибиряков с 300-летием Российской академии наук! Желаю вам новых свершений в вашей непростой, но важной для всех нас профессии, семейного благополучия, счастья и крепкого здоровья!

С уважением, Дмитрий Бурденко,

директор ФГУП «УЭВ»