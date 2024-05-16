Начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска Маргарита Маслова покидает свой пост сегодня, 16 мая. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник Максим Кудрявцев.

Как пояснил редакции глава департамента информационной политики муниципалитета Михаил Столяров, Маргарита Маслова приняла решение уйти с должности по собственному желанию, что ранее в материале «Кто войдет в команду нового мэра Новосибирска и кто из нее выйдет?» прогнозировал «Континент Сибирь».

Маргарита Маслова руководила департаментом с 2014 года после победы коммуниста Анатолия Локтя на прямых выборах мэра. До этого успела поработать в юридическом отделе департамента имущества и земельных отношений областной администрации и занимала должность замминистра экономического развития.

Масштабные кадровые изменения в мэрии Новосибирска продолжаются стремительным ходом после вступления в должность градоначальника Максима Кудрявцева. Только на этой неделе команду покинули заместитель руководителя города, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова и начальник департамента связи и информатизации Александр Горнштейн.

Новый глава Новосибирска Максим Кудрявцев вступил в должность 26 апреля 2024 года. Первым из ближайших соратников предыдущего мэра-коммуниста городскую власть покинул «политический» и «цифровой» заместитель главы муниципалитета Артем Скатов. С 6 мая на пенсию ушел вице-мэр Геннадий Захаров, который курировал, например, департамент организационно-контрольной работы, управление делами, управление общественных связей мэрии, а также департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства и департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска. Из мэрии Новосибирска уволились глава департамента земельных отношений Георгий Жигульский, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев, глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников, начальник управления по организационному обеспечению деятельности главы города Анна Миронова, руководитель департамента организационно-контрольной работы Сергей Кудрявцев, пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, директор муниципального учреждения «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Стоит также отметить, что перемены коснулись и департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска: его главу Олесю Богомазову отправили в СИЗО по подозрению в получении взяток.