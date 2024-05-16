В «Зеленом Марафоне» Сбербанка примут участие порядка 10 тысяч сибиряков

В 11-й раз организованный Сбером спортивно-благотворительный праздник для всей семьи «Зеленый марафон» в этом году состоится в День защиты детей, 1 июня, более чем в 60 городах России. В каждом городе участники пробегут основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона, и детский забег. Уже около 10 тысяч сибиряков заявили о своем участии в марафоне, зарегистрировавшись на сайте проекта, и число продолжает расти.

В Новосибирске также будет дистанция в 10 км, инклюзивный забег на 500 м и соревнования по скандинавской ходьбе. Мероприятие пройдет на Михайловской набережной, где 1 июня будет организован общегородской праздник для всей семьи с интерактивными развлекательными площадками и активностями для детей и взрослых.

По традиции «Зелёный Марафон» носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве (во всех остальных городах участие в марафоне бесплатное), будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом регионе страны могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

Кроме того, каждый километр, который пробегут участники онлайн-забега 1 июня, Сбер приравняет к 100 рублям и направит на реализацию благотворительной акции «Мир открытых возможностей», целью которой является оказание помощи в обучении и социальной адаптации детей с особенностями развития и детей-сирот.

«Зеленый марафон» – один из крупнейших забегов в России, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч человек по всей стране. Сибирские города широко представлены на карте марафона, а сибиряки по традиции являются активными участниками праздника спорта и благотворительности. Ждем спортсменов и болельщиков на площадках Зеленого «марафона», — отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

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