В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского завершился первый этап реконструкции перрона воздушных судов. Площадь перрона расширили до 111 тыс. кв. метров, увеличили количество стоянок воздушных судов, оптимизировали время наземного обслуживания бортов в аэропорту, сообщает пресс-центр правительства региона.

Помимо этого, две стоянки обустроены специальными площадками для обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Установлено осветительное оборудование для технического обслуживания воздушных судов.

Реализация проекта позволит повысить уровень авиационной безопасности, увеличить пропускную способность аэропорта и сократить расходы на текущий ремонт плоскостных сооружений.

«Наш аэропорт в самом центре страны востребован пассажирами — их количество ежегодно растет. По итогам прошлого года объем перевозок достиг рекордной цифры — более 3,7 млн человек. Важно, чтобы для жителей края было доступно как можно больше прямых рейсов как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому будем продолжать создавать условия для повышения качества и скорости обслуживания пассажиров и воздушных судов, расширять маршрутную сеть из Красноярска», — написал в своем ТГ-канале губернатор региона Михаил Котюков.

Напомним, что красноярский международный аэропорт имени Д. А. Хворостовского подписал с компанией Netherlands Airport Consultants (NACO) соглашение о разработке мастер-плана развития аэропорта до 2040 года. В числе планируемых проектов — создание двухполосного аэропорта на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка, используемого для перевозок внутри региона, реконструкция перрона, увеличение потенциала терминала в обслуживании пассажиров, развитие зоны обработки грузов и транспортной инфраструктуры объекта.

К 2025 году на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка планируется создать особую экономическую зону. Проект создания нового транспортного узла получил поддержку президента России Владимира Путина.