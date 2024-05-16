53-летний бывший начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Прокопьевску признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Кемеровской области.

«Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2014 года по декабрь 2016 года осужденный, занимая указанную должность, получал от учредителя двух коммерческих организаций со сферой деятельности по перевозке угля денежные средства за непривлечение их к административной ответственности и обеспечение беспрепятственного проезда грузового автотранспорта по территории Прокопьевска. В общей сложности преступным путем осужденный получил взятку в сумме более 3 500 000 рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что со следствием осужденный не сотрудничал, однако следователем собрана исчерпывающая доказательственная база, подтвердившая его виновность. На его имущество наложен арест общей суммой более 4 000 000 рублей.

Суд приговорил виновного к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, со штрафом в сумме свыше 10,6 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 5 лет.

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