Специально для Вас. «Порядок только снится»: киоски с улицы Хилокской исчезли, а вопросы остались

Марина Цурмаст
 
«Порядок только снится»: киоски с улицы Хилокской исчезли, а вопросы остались
После решения прокуратуры Новосибирской области непрезентабельного вида торговые киоски на ул. Хилокской в Новосибирске снесли, однако дымящее рядом с местной школой проблемное кафе (в центре фото), пока продолжает свою работу. Фото: Михаил Периков

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