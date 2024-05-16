«Порядок только снится»: киоски с улицы Хилокской исчезли, а вопросы остались

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15:02
В Омской области готовятся оценить нанесенный паводком ущерб
13:58
Новосибирская спортсменка завоевала золото чемпионата России по скалолазанию
13:45
Футболисты «Новосибирска» после двух ничьих на выезде сохраняют второе место в дивизионе «Золото»
12:50
Стало известно, когда глава новосибирского правового департамента покинет пост
11:08
В аэропорту Красноярск после масштабной реконструкции открыли перрон
10:34
Экс-глава кузбасского ГИБДД получил 11,6 года строгого режима за взятки
9:53
Глава Центрального округа Новосибирска получил представление прокуратуры
21:33
На бывшего спикера томской гордумы Акатаева завели уголовное дело
21:09
Замгенпрокурора России по Сибири и Дальнему Востоку стал врио губернатора Хабаровского края
20:41
Новосибирские депутаты предложили внести подрядчика строительства станции метро «Спортивная» в реестр недобросовестных поставщиков
19:59
Ремонт Димитровского моста в Новосибирске переходит на круглосуточный режим
18:12
В Кузбассе осудят группу «черных лесорубов», организованную начальником отдела лесничества
17:13
В Новосибирске задержан глава компании, строящей в рамках концессии шесть городских школ
Основатель сети «Калина-Малина»
В каком направлении будет развиваться ритейл и к каким сегментам стоит присмотреться?
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Сыграли зло: «Магда» вышла из-под контроля в «Старом доме»
Основатель агентства продвижения GarderPR
Как снизить стоимость лида с помощью PR?
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей
Эффективная коммуникация с партнером по бизнесу: как распределить обязанности и ответственность каждого
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета