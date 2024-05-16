Глава Центрального округа Новосибирска получил представление прокуратуры

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска провела проверку исполнения администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Установлено, что в администрацию округа поступило обращение местного жителя о нарушении правил парковки на газоне придомовой территории многоквартирного дома, в котором заявитель указал место, время размещения автомобиля, а также его марку и государственный номер транспортного средства. Должностным лицом администрации округа дан заявителю ответ об отсутствии такого факта», — говорится в сообщении.

При этом бездействие должностных лиц позволило правонарушителю избежать установленной законом ответственности.

По результатам проверки главе администрации Центрального округа внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении заместителя главы возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что прокуратура подала в суд на мэрию Новосибирска из-за переполненных школ.