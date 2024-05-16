Глава Центрального округа Новосибирска получил представление прокуратуры

Ольга Степанова
 
Глава Центрального округа Новосибирска получил представление прокуратуры
Image by freepik

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска провела проверку исполнения администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Установлено, что в администрацию округа поступило обращение местного жителя о нарушении правил парковки на газоне придомовой территории многоквартирного дома, в котором заявитель указал место, время размещения автомобиля, а также его марку и государственный номер транспортного средства. Должностным лицом администрации округа дан заявителю ответ об отсутствии такого факта», — говорится в сообщении.

При этом бездействие должностных лиц позволило правонарушителю избежать установленной законом ответственности.

По результатам проверки главе администрации Центрального округа внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении заместителя главы возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что прокуратура подала в суд на мэрию Новосибирска из-за переполненных школ.

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