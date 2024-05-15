Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, курировавший в ведомстве вопросы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, назначен временно исполняющим губернатора Хабаровского края. Указ об этом в среду, 15 мая, подписал президент России.

Ставший временным главой Хабаровского края Дмитрий Демешин работал в Генеральной прокуратуре РФ с 2014 года. Начав с должности первого замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, в 2015 году он стал замначальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства — начальником управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса, с 2017 по 2019 год работал начальником управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса, а в 2019 году стал заместителем генерального прокурора РФ.

На посту замгенпрокурора Демешин курировал Сибирский и Дальневосточный федеральные округа (СФО и ДВФО) — его визиты в эти регионы зачастую предвещали громкие задержания и аресты в кругах местной власти. К примеру, в марте этого года за визитом замгенпрокурора в Новосибирск последовали задержание министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова и бывшего главы новосибирского дептранса Константина Васильева в рамках возбужденных против них уголовных дел (как недавно сообщал «Континент Сибирь», экс-министр стал на этой неделе стал фигурантом уже второго дела).

Дмитрий Демешин будет исполнять обязанности губернатора Хабаровского края до ближайших выборов главы региона. Возглавлявший этот субъект РФ с 2020 года Михаил Дегтярёв во вторник был утвержден Госдумой на место главы федерального Министерства спорта.

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