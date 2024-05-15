Экс-спикер гордумы Томска Чингис Акатаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Томской области. По данным ведомства, бывший депутат похитил средства у авиакомпании, безосновательно оформив возврат на ранее купленные билеты.

Бывший председатель томской гордумы Чингис Акатаев, по данным следствия, совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следователей, экс-депутат в сентябре 2023 года приобрел авиабилет на рейсы одной из авиакомпаний на общую сумму 70 942 рублей. Впоследствии, изменив свое решение о перелете, в отсутствие оснований для возврата сумм, уплаченных за авиабилет, он обратился в указанную авиакомпанию и, предоставив недостоверные сведения ее сотрудникам, незаконно получил в качестве компенсации денежные средства в сумме не менее 63 583 рублей, тем самым похитив их и причинив авиакомпании ущерб в указанном размере.

Чингис Акатаев, возглавлявший городскую думу Томска с 2020 года в конце минувшей осени заявил о конфликте с властями региона: по словам спикера его обвинили в попытках влиять на недавно избранного мэром Томска Дмитрия Махиню и лоббировании интересов строительных компаний. Вскоре стало известно о том, что Акатаев досрочно сложил с себя полномочия председателя городской думы, несколькими днями позднее это решение на голосовании поддержали депутаты законодательного органа. В феврале этого года стало известно, что областная администрация попросила лишить Акатаева депутатского мандата — экс-спикер не стал дожидаться голосования депутатов по этому вопросу и добровольно сдал мандат 5 марта.

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