Депутаты Заксобрания Новосибирской области при обсуждении итогов реализации программы «Чистая вода» выяснили, что сроки возведения водоочистных комплексов в районах области срывает компания-подрядчик – «СпецТрансСтрой». Так как за компанией числятся и другие невыполненные обязательства, в частности отодвинуты сроки ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная», депутаты предложили внести организацию в реестр недобросовестных подрядчиков.

На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания региона и. о. министра ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров представил итоги выполнения госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» за 2023.Объем финансирования госпрограммы составил 15 миллиардов 606 миллионов рублей в 2023 году. Это почти в два раза больше, чем выделялось в 2022 году. Несмотря на это депутаты отметили, что реализация подпрограмм отстает от плановых показателей.

Депутат Дмитрий Козловский спросил у исполняющего обязанности министра ЖКХ, почему при увеличении финансирования подпрограммы «Чистая вода» в два раза, было освоено за год всего 70%. «В 2023 году не были введены в эксплуатацию 5 объектов – в Венгерово, Коченево, Маслянино, Ордынском и Усть-Тарке – одной подрядной организацией «СпецТрансСтрой». Финансирование есть, а из-за какого-то одного подрядчика люди страдают без воды», – подчеркнул Дмитрий Козловский.

Отвечая депутату, Евгений Назаров рассказал, что этот подрядчик выиграл большинство конкурсов. Однако с взятыми на себя обязательствами не справился, отчасти от того, что «хромает проектная документация». «Мы со своей стороны привлекаем и прокуратуру, и надзорные органы, проводим встречи и с администрацией, мотивируем подрядные организации для того, чтобы объекты были выполнены в сроки. Но не всегда это получается», – ответил Евгений Назаров. В тоже время и. о. министра выразил надежду, что объекты будут введены в этом году.

Вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка в свою очередь заверил, что правительство ищет механизмы, чтобы, «не расторгнув контракты, объекты доделать». Он напомнил, что «СпецТрансСтрой» печально известен срывами сроков при строительстве станции метро «Спортивная» и ремонта Октябрьского моста.

Депутаты предложили включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Сергей Сёмка согласился с этим предложением, но попросил время, чтобы подрядчик завершил работы. «А потом будем думать», – сказал вице-губернатор.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что Димитровский мост в Новосибирске будут ремонтировать круглосуточно.