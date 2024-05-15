Новосибирские власти сообщают, что ремонт Димитровского моста с этой недели будет вестись в круглосуточном режиме. По данным пресс-центра городской администрации, все необходимые для этого подготовительные работы уже выполнены.

По данным мэрии, подрядчики начнут работать на мосту круглосуточно с четверга, 16 мая, — для этого ремонтные работы будут организованы в две смены. Причиной данной меры в пресс-центре мэрии называют необходимость нарастить темпы работ — одновременный ремонт на двух основных автомобильных мостах Новосибирска (параллельно с Димитровским ремонтируют и Октябрьский) весьма негативно сказывается на дорожной ситуации в городе.

«Мы открыли фронт для выполнения работ, которые будут производить на данном объекте. На сегодня закрыта полоса на длине 400 метров, в пятницу мы продолжаем работать по установке ограждений: будет продлеваться эта же полоса. И параллельно идем с демонтажными работами: сфрезеровали асфальтобетонное покрытие, сейчас ведутся работы по демонтажу защитного слоя, выравнивающего слоя, гидроизоляции. Вскрываем полностью все основание до плиты пролетного строения. Такая технология будет на всех шести полосах поочередно. В этом году наша задача — восстановить покрытие на правый берег. В следующем году переходим на противоположное направление», — прокомментировал ход работ директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

Ранее мы сообщали о том, что в Новосибирске продлили срок строительства четвертого моста.