Производитель изделий для ванных комнат «СибПласт», ставший сотым участником национального проекта «Производительность труда» в Новосибирской области, подвел первые итоги внедрения бережливых технологий: по данным Корпорации развитии Новосибирской области, выработка на предприятии увеличилась на 60%.

«Новосибирская область реализует нацпроект с 2019 года. На сегодняшний день 134 предприятия, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики региона, уже заключили соглашения о вступлении в нацпроект. В основном это крупные компании, но планируем расширять проект, снижать критерии участия до 250 млн рублей по выручке, делать уклон на цифровизацию производства. Начнем внедрять бережливое производство в работу небольших предприятий и выводить их на новый уровень», – сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Компания «СибПласт» производит акриловые ванны и экраны, а также душевые поддоны из экологически чистого жесткого полиуретана. Товары продаются оптом и в розницу на территории всей страны, а также экспортируются в Казахстан, Белоруссию, Армению, Таджикистан, Молдову, Киргизию и другие страны.

Предприятие вошло в нацпроект в конце 2023 года и получило поддержку Регионального центра компетенций Корпорации развития Новосибирской области. Оптимизацию начали с потока производства акриловых ванн – от формования до упаковки. Всего за полгода в компании на 60% увеличилась выработка (на 368 ванн в смену) и на 30% (с 5,8 до 4,1 часов) снизилось время протекания процесса производства.

«С момента открытия мы постоянно улучшали производство, но не все замечали. Сейчас в рамках нацпроекта с помощью экспертов мы определили проблемные моменты на производстве. Выявили, что много времени тратится на лишние передвижения сотрудников и поиски комплектующих. Внедрили бережливое производство и всего за несколько месяцев стали в смену выпускать 1004 ванны – для нас это хороший показатель. Спрос на акриловые ванны постоянно растет, так как импорт продукции сократился и объем распределился между внутренними игроками. Поэтому мы планируем подать заявку на получение льготного займа для покупки нового оборудования и расширения производства», – говорит коммерческий директор предприятия Алексей Зиборов.