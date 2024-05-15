В Кемеровской области перед судом предстанут 14 человек, которых обвиняют в незаконной вырубке леса в составе преступного сообщества. По данным следствия, действия злоумышленников нанесли ущерб на сумму более 79 миллионов рублей.

Кузбасские следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении группы местных жителей, которых, в зависимости от роли каждого, обвиняют в организации и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения; 47 эпизодах незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере, покушении на незаконную рубку и 40 эпизодах перевозки, переработки и сбыта незаконно заготовленной древесины.

По версии следствия, преступное сообщество с целью незаконной рубки леса на территории Ижморского района в феврале 2020 года создал начальник территориального отдела по Ижморскому лесничеству. В его состав вошли 18 других организаторов и участников, включая 6 специалистов и инспекторов территориального отдела по Ижморскому лесничеству, а также 9 индивидуальных предпринимателей из числа лесозаготовителей. В период с февраля 2020 года по декабрь 2021 года злоумышленники вырубили не менее 12 300 кубических метров, а также осуществили перевозку и сбыт заготовленной древесины, своими действиями причинив ущерб государству на сумму более 79 млн рублей.

В рамках расследования дела были допрошены многочисленные свидетели, проведены судебные экспертизы, прошли обыски изъятия документов и денежных средств (более 18 млн рублей). Имущество всех членов преступного сообщества общей стоимостью свыше 83 млн рублей было арестовано. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дела в отношении еще пятерых участников сообщества, заключивших досудебные соглашения, рассматриваются отдельно.

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