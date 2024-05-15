Главу новосибирского дептранса отправили в СИЗО

Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток в отношении и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Олеси Богомазовой. Ей инкриминируют п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, Богомазова, получив от руководителя подрядной организации взятку в сумме 230 тысяч рублей, организовала заключение двух муниципальных контрактов с указанным подрядчиком на оказание услуг по содержанию и ремонту светофорных объектов. Из бюджета области на указанные цели было перечислено 50 млн рублей, однако услуги по контракту подрядчиком не оказывались, а выделенные денежные средства использовались на другие цели.

Помимо этого, в период с декабря 2021 года по март 2022 года чиновница получила взятку от депутата в виде иного имущества на общую сумму 151 500 рублей за оказание поддержки в его депутатской деятельности по исполнению наказов и обращений граждан. Речь идет о выделении дополнительных денежных средств для его избирательного округа, а также изменении в интересах депутата очередности выполнения мероприятий.

Олеся Богомазова, занимавшая должность заместителя начальника транспортного департамента новосибирской мэрии, приказом от 18 декабря 2023 года была назначена исполняющим обязанности руководителя этого департамента после увольнения Константина Васильева. Сам же Васильев в настоящий момент заключен под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий.

Напомним также, что 16 апреля текущего года полиция задержала руководителя ПАТП-4 Новосибирска и предшественника Константина Васильева на посту главы дептранса — Романа Дронова. 17 апреля под домашний арест был отправлен и бывший директор МБУ «Горсвет» Константин Анакин, а 18 апреля мера пресечения виде домашнего ареста была избрана в отношении бывшего директора ГБУ Новосибирской области «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» Дмитрия Мальцева.

Все фигуранты проходят по делу о мошенничестве с госконтрактом в сфере дорожно-эксплуатационной деятельности.