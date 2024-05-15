Прокуратура Новосибирской области объявила о возбуждении уголовного дела против концессионера постройки шести новосибирских школ, руководитель компании задержан. По данным надзорного ведомства, причиной стал неоднократный срыв сроков готовности образовательных учреждений.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили новосибирские следователи против руководства компании-концессионера постройки новосибирских школ. Это произошло после совещания с участием представителей прокуратуры Новосибирской области, руководителей региональных минобра и минстроя, инспекции Госстройнадзора и представителя концессионера. Итогом совещания стало поручение зампрокурора области дать уголовно-правовую оценку действиям компании, неоднократно сорвавшей сроки строительства концессионных школ.

По данным прокуратуры, шесть общеобразовательных школ, концессионное соглашение о строительстве которых ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение» заключило с Новосибирской областью в 2021 году, должны были ввести в строй не позднее середины февраля 2023 года, однако позднее срок был передвинут на конец декабря того же года, при этом на данный момент строительство все еще не завершено, а готовность объектов составляет от 13 до 22%. Исходя из этого, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого был задержан руководитель компании-концессионера Отто Сопроненко.

Напомним, изначально в рамках концессии планировалось построить шесть новых школ на 5775 мест на улицах Виктора Шевелёва, Николая Сотникова, Татьяны Снежиной, Большой, Спортивной и Пролетарской до конца 2022 года. Общий объем инвестиций оценивался в 8,308 млрд рублей. Областной бюджет должен был вложить 107 млн рублей, федеральный — 2,5 млрд. И чуть менее 5,72 млрд — частные инвестиции. Однако впоследствии сроки ввода школ в эксплуатацию стали отодвигаться.

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