До конца 2024 года в регионах Сибирского федерального округа (СФО) планируется высадить 440 тысяч гектаров леса, сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника департамента лесного хозяйства по СФО Константина Николайченко. По сравнению с прошлогодними показателями объем восстановленных насаждений должен вырасти на 15%.

Информацию о планах по лесовосстановлению в Сибири Константин Николайченко представил на пресс-конференции в среду, 15 мая. По его словам, с начала 2024 года уже удалось высадить новые саженцы на площади в 23 тысячи гектаров — а всего за год планируется посадить новые деревья на территории в 440 тысяч гектаров, что больше покрытой в прошлом году территории на 15%.

На работы по восстановлению лесов СФО в нынешнем и прошлом годах суммарно выделено около 0,9 млрд рублей. В 2024 году большинство средств направлено в Красноярский край (77,4 млн рублей), Хакасию и Алтайский край (70 и 63,6 млн рублей соответственно).

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