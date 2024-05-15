Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области по результатам лабораторных исследований проб атмосферного воздуха зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации сажи, взвешенных веществ, углерода оксида и азота диоксида из-за горения на полигоне твердых бытовых отходов «Левобережный». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация о результатах замеров направлена губернатору Новосибирской области, в мэрию города Новосибирска и Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру», — говорится в сообщении.

Пожар на «Левобережном» полигоне произошел вчера, 14 мая. Площадь горения составила около 4 га, его полная ликвидация может занять несколько дней. В настоящий момент на полигоне работают пять бульдозеров, два экскаватора, фронтальный погрузчик, пожарная машина полигона и две пожарные машины МЧС, поливочные машины и самосвалы. Ведется борьба с задымлением: завоз грунта, его засыпка на очаги возгорания, пролив водой.

Руководителю МУП города Новосибирска «САХ», эксплуатирующему полигон, внесено представление прокуратуры, а в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении — непринятии надлежащих мер по недопущению возгорания отходов.

Новосибирцам напоминают, что при загрязнении атмосферного воздуха продуктами горения нужно принять следующие меры:

при нахождении в помещении при подходе дымового облака следует плотно закрыть входные двери, окна и форточки, открывать их только после прохождения дымового облака;

уменьшить физическую и двигательную активность, вызывающую форсированное дыхание;

курящим людям — по возможности исключить курение;

промыть водой нос и горло по возвращении домой.