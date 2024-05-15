Из Усть-Ишимского района Омской области, который принял на себя наиболее сильный удар паводка, эвакуировано уже более двух тысяч человек, сообщил глава региона Виталий Хоценко. В начале недели это число было заметно ниже.

Как сообщил глава Омской области в своем ТГ-канале, ситуация с наводнением на севере региона остается сложной. Уровень воды в реке Иртыш продолжает расти, но скорость подъема уменьшилась. На утро 15 мая вода в Иртыше у села Усть-Ишим поднялась до отметки в 935 сантиметров, прибавив за ночь 4 см.

По данным Виталия Хоценко, за последнее время из Усть-Ишимского района эвакуировали около двух тысяч человек, в населенных пунктах дежурят спасатели и полиция. Согласно информации регионального управления МЧС, в районе Усть-Ишима подтопленными остаются 172 жилых дома и 345 участков, в районе продолжается эвакуация. Спасатели и добровольцы совместно заняты на защите электроподстанции, питающей село энергией, — дабы не дать прибывающей воде повредить сооружение, вокруг него постоянно обновляют защитную насыпь.

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