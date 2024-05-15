Стало известно, кто встанет во главе Кемеровской области вместо уходящего в федеральное правительство Сергея Цивилёва на период до губернаторских выборов. Этим человеком стал председатель регионального правительства Илья Середюк.

Информацию о том, что председатель правительства Кузбасса, первый замгубернатора Илья Середюк исполняет обязанности главы региона опубликовал пресс-центр правительства Кемеровской области на своем официальном портале. Данная процедура предусмотрена региональным Уставом — для официального назначения на должность и. о. губернатора нужен указ президента РФ, который, вероятно, будет в ближайшее время подписан.

О том, что переизбранный на второй срок губернатором Кузбасса в прошлом сентябре Сергей Цивилёв может покинуть руководство регионом в пользу портфеля федерального министра, «Континент Сибирь» сообщал на прошлой неделе. В процессе формирования нового состава правительства РФ кандидатура главы Кемеровской области была предложена на место министра энергетики России. Во вторник, 14 мая, Госдума утвердила Цивилёва на должность главы Минэнерго.

Илья Середюк родился в 1975 году в Кемерове. В 2003 году работал в администрации Кемерова, в 2011 году возглавил Кемеровский муниципальный район, где вскоре был избран главой. В 2015 году назначен заместителем губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В апреле 2016 года избран главой Кемерова, набрав 78,57% голосов. В 2022 году Середюка назначили председателем правительства Кузбасса.

Ранее мы рассказывали, что первую очередь логистического центра Wildberries в Юрге сдадут в этом году.