В центре Новосибирска ограничат движение транспорта и парковки

В Новосибирске введены временные ограничения движения автомобильного транспорта и парковки в Центральном округе. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

С 15 по 24 мая на 7 метров сужается проезжая часть проспекта Димитрова в районе здания № 5. С 15 по 31 мая на 3 метра сужается парковочный карман вдоль проезжей части улицы Щетинкина в районе жилого дома № 20 на улице Семьи Шамшиных.

Ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассе и электрокабеле соответственно.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Ленинском районе Новосибирска на четыре месяца закроют проезжую часть и изменят автобусные маршруты.