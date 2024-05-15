В Новосибирском художественном музее состоится выставка Архипа Куинджи

16 мая в Новосибирском государственном художественном музее состоится открытие выставки «Архип Куинджи. Из коллекции Государственного Русского музея». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В экспозицию включены 36 произведений из художественного наследия великого пейзажиста, хранящихся в коллекции Государственного Русского музея (город Санкт-Петербург), и три произведения из собрания Новосибирского государственного художественного музея.

Творчество Архипа Куинджи (1842–1910) занимает особое место в истории русской пейзажной живописи второй половины XIX — начала XX века. Художник увидел в природе таинственную, притягательную красоту и сумел найти оригинальные живописные средства для ее воплощения.

Работы представлены в трех залах, которые объединены условной темой: «Магия света», «Тайна красочной палитры», «Торжество природы». Экспозиция дополнена фотографиями и репродукциями произведений, создавших Куинджи славу на академических и передвижных выставках, цитатами из высказываний художников и искусствоведов о его необычной личности — живописца, педагога, благотворителя, коммерсанта, завещавшего весь свой огромный капитал на развитие русского искусства.

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