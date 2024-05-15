Под Новосибирском локализован пожар, вспыхнувший на «Левобережном» полигоне вчера, 14 мая, в круглосуточном режиме ведутся работы по его ликвидации. Площадь горения составила около 4 га, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Оценкой деятельности МУП города Новосибирска «САХ», эксплуатирующего полигон, установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства им не принято надлежащих мер по недопущению возгорания отходов. В связи с выявленными нарушениями руководителю предприятия внесено представление, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Это далеко не первый пожар на скандально известном «Левобережном» полигоне. Еще в июле 2022 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту жалоб новосибирцев на нарушения санитарных норм в районе полигона, а также негативное воздействие объекта на окружающую среду. Ранее бывший мэр Анатолий Локоть сообщал, что полигон переполнен, и его планируется законсервировать.

В данный момент на полигоне работают четыре бульдозера (еще один планируется вывести на работу в 11 часов), два экскаватора, фронтальный погрузчик, пожарная машина полигона и две пожарные машины МЧС, поливочные машины и самосвалы. Ведется борьба с задымлением: завоз грунта, его засыпка на очаги возгорания, пролив водой.

Ранее мы писали о том, что прокуратура подала в суд на мэрию Новосибирска из-за переполненных школ.