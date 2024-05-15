В Новосибирском зоопарке появился белый голубоглазый тигренок

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило получил из Барнаула детеныша бенгальских тигров с голубыми глазами и светлой шерстью в темную полоску. Малыш по кличке Кови появился на свет в октябре 2023 года и сейчас успешно осваивается на новом месте, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Кови пока еще не привык к сотрудникам зоопарка. Но видно, что он присматривается к людям, всех запоминает, и уже знает тех, кто приносит ему еду. Аппетит у нашего новенького отличный. Маленький тигр легко расправляется с солидными порциями мяса и быстро выпивает молоко, которое ему еще положено по возрасту», — говорится в сообщении.

«В теплые дни белый тигренок большую часть времени находится на улице, редко уходит в укрытие, — добавили в зоопарке. — Поэтому у гостей есть все шансы понаблюдать за ним».

Напомним, что в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило в связи с увеличением продолжительности светового дня с 25 апреля 2024 года изменился график работы.