На площадке Новосибирского экспоцентра в рамках Международного форума технологического развития «Технопром» состоится XVIII Сибирская венчурная ярмарка. В этом году она будет разделена на два трека: основной — 27-28 августа и молодёжный, который пройдёт 29-30 августа. Организатором мероприятия выступает Новосибирский областной инновационный фонд.

Для участия в ярмарке будут отобраны инновационные проекты по направлениям: цифровые технологии; биотехнологии в сельском хозяйстве и медицине; индустриальные технологии. Отбор проектов региональных разработчиков и молодежных команд осуществляется на основе оценки заявок экспертами и решения комиссии. По каждому направлению двух треков комиссией будет отобрано по 7 проектов, а значит, экспонентами станут 42 участника.

Компании, прошедшие отбор, получат возможность стать экспонентом ярмарки со стендом, представить свой проект на питч-сессии, а также лично встретиться с инвесторами, индустриальными партнёрами и договориться о сотрудничестве.

Студенты новосибирских вузов и молодые инноваторы смогут представить свой проект потенциальным инвесторам и представителям институтов развития, а также получить обратную связь по проекту от представителей профессионального сообщества. Главное условие — быть новосибирским инноватором в возрасте от 18 до 35 лет. Три лучших молодежных проекта получат денежные призы на их развитие. Подать заявки на участие потенциальные экспоненты могут до 21 мая 2024 года

Сибирская венчурная ярмарка проводится при поддержке правительства Новосибирской области ежегодно, начиная с 2007 года и стала общепризнанным центральным мероприятием региона, собирающим до тысячи участников из числа представителей профессионального сообщества. Событие объединяет на своей площадке профессионалов инновационного и инвестиционного рынков, расширяет возможности для доступа малых инновационных и научно-технологических компаний к источникам венчурного капитала. В 2023 году для работы на площадке Ярмарки была собрана команда из 74 российских экспертов (в т.ч. 47 федеральных) из институтов развития и крупных корпораций в области инновационного развития, прямого и венчурного инвестирования (Фонд «Сколково», ООО «УралХим-Инновация», Сколтех, Московский инновационный кластер и др.). В рамках деловой программы было реализовано 17 мероприятий, обеспечивающих решение целей и задач ярмарки. Между экспонентами ярмарки и представителями индустриальных партнеров было проведено более 100 встреч, нацеленных на поиск партнёров и налаживание взаимовыгодного сотрудничества.

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